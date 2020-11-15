لبنان | بالفيديو: إلتزام ملحوظ بقرار حظر التجول

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 نوفمبر 2020 07:15 مساءً - منذ 7 دقائق

كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بنتيجة التدابير المتخذة من قبل قطعات قوى الامن على كافة الطرقات في المناطق اللبنانية، كان هناك إلتزام ملحوظ بقرار التعبئة العامة الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات.

ونشرت المديرية فيديو عبر حسابها على تويتر ظهرت فيه الطرقات والشوارع فارغة من السيارات.