لبنان | دولار السوق السوداء يواصل الإرتفاع

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 نوفمبر 2020 07:15 مساءً - منذ 5 دقائق

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الأحد، ما بين 7800 و7900 ليرة.

وكان سعر صرف الدولار في السوق السوداء سجل صباح اليوم ما بين 7680 – 7750 ليرة لبنانية.

وأعلنت نقابة الصرافين تسعيرة صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 14 و15/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.