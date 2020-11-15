لبنان | مقطع فيديو صادم يظهر الاكتظاظ في يوم منع التجوّل

كورونا في لبنان - ارشيفية
تنتشر القوى الأمنيّة في الكثير من المناطق اللبنانيّة، عبر حواجز تسطّر محاضر ضبط بحقّ المخالفين لقرار الإقفال.
ويظهر بعض التسيّب في تطبيق القرار في بعض المناطق، ومنها منطقة صبرا التي شهدت اليوم ازدحاماً واكتظاظاً كبيرين في شوارعها.
ويتم تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الاكتظاط في يوم منع التجول وسط غياب للإجراءات الاحترازية.
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