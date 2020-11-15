لبنان | بهاء الحريري يتهم المنظومة السياسية الفاسدة بالوقوف خلف هجرة اللبنانيين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 نوفمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 58 ثانية آخر تحديث: 15 - نوفمبر - 2020 4:16 مساءً الشيخ بهاء الحريري غرّد الشيخ بهاء الحريري على صفحته الرسمية عبر “تويتر” قائلاً “بسبب الأزمة الإقتصادية التي أوصلتنا لها المنظومة السياسية الفاسدة في لبنان يهاجر الاطباء والأدمغة وغيرهم من اللبنانيين من وطنهم ما يجعلنا أمام كارثة جديدة اليوم تستدعي توجيه دعوة لهم بالصبر و البقاء والتمسك بالوطن لحماية أبنائه و إعادة بنائه من جديد بعد إسقاط المنظومة الفاسدة”.

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