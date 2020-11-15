كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 نوفمبر 2020 04:17 مساءً - منذ ساعة واحدة توقيف أوقفت دورية تابعة لمخابرات الجيش الفلسطيني م. ع القادر 43 عاما، بعد دخوله الأراضي اللبنانية من داخل فلسطين المحتلة عبر الحدود اللبنانية – الفلسطينية المحتلة، قبالة بلدة الضهيرة الحدودية، ونقلته الى أحد مراكزها للتحقيق معه.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | توقيف فلسطيني دخل لبنان عبر الحدود قبالة الضهيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.