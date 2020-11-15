لبنان | بلدية بيروت تسير دوريات في الشوراع تنفيذاً لإجراءات الإغلاق العام

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 نوفمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 46 دقيقة

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان اليوم، “بناء على توجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وإنفاذا لقرار الإقفال العام لمواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، ومنذ يوم أمس، تاريخ بدء سريان مفعول قرار الأقفال العام، بأن وحدات فوج حرس مدينة بيروت تعمل على تسيير دوريات تجوب شوارع العاصمة وأحياءها والأسواق الشعبية والكورنيش البحري لمدينة بيروت، على مدار 24 ساعة، بهدف منع التجمعات على أنواعها في الأماكن العامة والخاصة، والتأكد من مدى التزام أصحاب المحال التجارية والمؤسسات الخاصة غير المستثناة من قرار الإقفال العام، بالاضافة الى منع الباعة المتجولين من افتراش الأرصفة العامة والخاصة، بغية عرض بضائعهم تحت طائلة مصادرتها”.

ولفتت إلى أن “رجال الفوج يحثون بالمناداة عبر مكبرات الصوت، المواطنين على التجاوب مع التدابير والإجراءات الاحترازية، والتزام سبل الوقاية المطلوبة من وضع الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، حفاظا على سلامتهم وسلامة الغير وبهدف الحد من سرعة انتشار فيروس كورونا”.