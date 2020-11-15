لبنان | إنجاز أعمال ترميم جدران قلعة طرابلس وتنظيفها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 نوفمبر 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين

أنهى عناصر من فوج التدخل الأول في الجيش، بالتعاون مع بلدية طرابلس والمديرية العامة للآثار، حملة تنظيف الأعشاب من قلعة طرابلس الأثرية، إضافة الى ترميم بعض الجدران المتصدعة، التي انطلقت قبل أيام، بطلب تقدم به رئيس البلدية رياض يمق من قائد الجيش العماد جوزاف عون وقائد المنطقة العسكرية في الشمال العميد الركن غازي عامر.

وأنجز عناصر الفوج، برئاسة النقيب حسن الأدرع، بتوجيه من قائد الفوج العميد جورج صقر، الأعمال المطلوبة رغم تساقط الأمطار اليوم وأمس.

وتفقد يمق صباح اليوم، أشغال الترميم وإزالة الأعشاب، وجال برفقة مستشاره لشؤون الآثار هادي ملاح، والنقيب الأدرع وعناصر الفوج في أرجاء القلعة.

وشكر يمق لقائد الجيش وعامر وصقر تجاوبهم وإنجاز الأشغال المطلوبة في أيام قليلة، داعيا وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار الى “إيلاء قلعة طرابلس والمواقع الأثرية في المدينة الإهتمام اللازم للحفاظ على هذه القيم الحضارية التراثية التي يفوق عمرها مئات وآلاف السنين”.

ولفت الى أنه تم الإتفاق مع الجيش للقيام بحملة مماثلة مطلع الربيع المقبل.