لبنان | المجلس الماروني: الحل الوحيد هو الذهاب فورا الى تشكيل حكومة طوارىء إنقاذية

آخر تحديث: 15 - نوفمبر - 2020 2:21 مساءً
الوزير السابق وديع الخازن
سأل رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، “ماذا ينتظر المعنيون للإسراع في تشكيل حكومة تستوفي شروط خارطة الطريق التي وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشكورا ووافقوا على مضمونها كاملا، بعدما أبدت الدولة الفرنسية مجددا استعدادها لمساعدة لبنان لاخراجه من محنته، ناهيك عن أن هناك مخارج عديدة لسد العجز في مالية الدولة تكون محفزا لاقناع المؤسسات الدولية لمعالجة العجز القائم والخلل الكبير في التوفير”.
وأكد في بيان، أن “من واجب الحكومة العتيدة أن تسعى لاسترداد الأموال المسلوبة من خزينة الدولة في أسرع وقت ممكن، كما أن هناك قطاع الأملاك البحرية وسائر مكامن التهريب والتهرب الضريبي، إذ لو بدأت الدولة بتحصيل المهرب من ضرائب وسرقات لأمنت ما هو مطلوب. فالمواطن الذي لا يلمس جدية في إحكام القبضة الرسمية على مكامن الهدر والنهب، سيتقب أي إجراء مساعد، حتى ولو على صعيد قوته اليومي”.
وختم: “آن الأوان ليفهم الجميع أن الحل الوحيد المتاح اليوم هو الذهاب فورا إلى تشكيل حكومة طوارئ إنقاذية تنتشل لبنان من الإنهيار الإقتصادي والخراب الإجتماعي. فماذا تنتظرون؟!”
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