لبنان | ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة إلى العراق عبر مطار رفيق الحريري الدولي

آخر تحديث: 15 - نوفمبر - 2020 2:04 مساءً
مطار رفيق الحريري الدولي
أعلنت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في المطار ليل أمس عن ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة إلى العراق كانت في حوزة أحد المسافرين من التابعية العراقية.
وتبين من خلال التحقيقات التي أجرتها الضابطة الإدارية والعدلية بإشراف القضاء المختص أنه اشترى كمية الدواء المهربة من صيدليات عدة لقاء مبالغ مالية طائلة.
وتم توقيف المسافر ومصادرة الدواء والتحقيقات مستمرة، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
كما سبق ان أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه “بتاريخ 06-11-2020، تمكن عناصر فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من إحباط عملية تهريب كميّة من الأدوية الى مصر كانت مخبّأة داخل مكبّر صوت، وتوقيف المدعو: ا. ع. (مواليد عام 1968، مصري) وقد ضبط بحوزته 100 ظرف Panadol، 42 ظرف Colchicine، 19 ظرف Solpadeine،12 ظرف Lasix، و6 مظاريف Sabril”.
وأضافت، في بيان: “بالتحقيق معه من قبل فصيلة الضابطة الادارية والعدلية في سرية مطار رفيق الحريري الدولي، أفاد بأنه استلم مُكبّر الصّوت من أحد أصدقائه المصري الجنسيّة من دون ان يعلم ما يوجد بداخله، وطلب مِنهُ نقل المكبّر إلى ذويه في مصر. والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المُختصّ”.
في الوقت الذي لا يجد فيه اللبناني العديد من الادوية في الصيدليات تجري محاولات لتهريب الدواء من لبنان.
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