لبنان | بعد إصابته بفيروس كورونا.. وفاة الشيخ داعي الإسلام الشهال

داعي الإسلام الشهال
أعلن اليوم في طرابلس عن وفاة الشيخ داعي الاسلام الشهال، رئيس جمعية الهداية الاسلامية في طرابلس ومؤسس التيار السلفي في لبنان.
نعت هيئة العلماء المسلمين في لبنان الشيخ الشهال، الذي جاءت وفاته اليوم بعد معاناة مع فيروس كورونا.
وبحسب المعلومات، كان الشهال قد أُصيب بفيروس كورونا في الأسابيع الماضية ونُقل إلى تركيا للمعالجة وتوفّي صباح اليوم.
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