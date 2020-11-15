لبنان | بعد إصابته بفيروس كورونا.. وفاة الشيخ داعي الإسلام الشهال

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 نوفمبر 2020 12:22 مساءً - منذ 49 دقيقة

أعلن اليوم في طرابلس عن وفاة الشيخ داعي الاسلام الشهال، رئيس جمعية الهداية الاسلامية في طرابلس ومؤسس التيار السلفي في لبنان.

نعت هيئة العلماء المسلمين في لبنان الشيخ الشهال، الذي جاءت وفاته اليوم بعد معاناة مع فيروس كورونا.

وبحسب المعلومات، كان الشهال قد أُصيب بفيروس كورونا في الأسابيع الماضية ونُقل إلى تركيا للمعالجة وتوفّي صباح اليوم.