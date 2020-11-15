لبنان | النقيب مراد عن اعتداء جبيل: صادر عن مجموعة منفصلة عن قيم الرسالات السماوية

النقيب محمد المراد
أكد نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، في بيان، أن “الاعتداء الذي تعرض له مسجد السلطان ابراهيم بن أدهم ومؤذنه في مدينة جبيل”، هو “عمل مرفوض، صادر عن مجموعة موتورة ومتفلتة، لا بل منفصلة عن قيم ومثل الرسالات السماوية كافة، فقد اعتاد اللبنانيون في جبيل وفي كل لبنان، على العيش في وطن العيش المشترك والسلم الأهلي، القائم على تراث الإحترام والتنوع”.
وختم قائلا “إن قيام الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص بملاحقة المسؤولين عن هذه الحادثة، وتوقيف البعض منهم وتعقب الآخرين، لهو أمر في غاية الأهمية، بغية متابعة هذا الملف أمام القضاء وإنزال العقاب العادل بحقهم”.
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