لبنان | تيننتي: تبلغنا من الجيش الإسرائيلي تسلّل شخص من لبنان والقوات الدولية تنظر في الأمر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 نوفمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعتين

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن المعلومات الاولية تشير إلى ان سبب اطلاق القنابل المضيئة فوق الوزاني التي اطلقها جيش العدو الاسرائيلي وسماع رشقات لأعيرة نارية، هو احتمال تسلل احد المواطنين اللبنانيين الى داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة من محلة الوزاني، وأن الاجهزة الامنية تعمل على التحقق من الأمر مع قوات اليونيفيل.

وردا على سؤال لـ “الوكالة الوطنية للاعلام” حول تقارير تتحدث عن عبور شخص من لبنان إلى فلسطين المحتلة، أكد المتحدث باسم ​قوات اليونيفيل​ ​اندريا تيننتي​، أن القوات الدولية تنظر في التقارير التي تتحدث عن عبور شخص من ​لبنان​ إلى إلى ​إسرائيل​.

وأوضح أن “القائد العام لليونيفيل على اتصال بالأفرقاء للنظر في هذا التقرير، بعد أن أبلغه الجيش الاسرائيلي بالأمر، وهو بدروه ابلغ الجيش اللبناني”.