لبنان | وزارة الصحة تسجل 8 حالات إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ 7 ثواني حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت أفادت وزارة الصحة العامة بنتائج فحوص PCR إضافية لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 10/11/2020 و12/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثماني (8) حالات إيجابية. وجاء استكمال نتائج 10/11/2020 كالتالي:

– رحلة جدة: شركة MEA رقم 1369 (جميعها سلبية) وجاءت نتائج 12/11/2020 كالتالي:

– رحلة لاغوس: شركة MEA رقم 572 (حالتان إيجابيتان)

– رحلة أضنا: شركة Pegasus رقم 7836 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

– رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (ثلاث حالات إيجابية)

– رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

– رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

– رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (حالتان إيجابيتان)

– رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

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