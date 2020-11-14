لبنان | من هو الشخص الذي اجتاز السياج الحدودي أوقفه الجيش الاسرائيلي؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ 43 دقيقة

بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن اعتقال لبناني تجاوز السيhج الشائك.

أفادت محطة LBCI أن الشخص الذي أوقفه الجيش الاسرائيلي لعبوره الحدود مساء اليوم هو اللبناني ع.ع من بلدة الخيام، حيث تجاوز الشريط الشائك من ناحية نهر الوزاني وكشفته دورية تابعة للعدو الاسرائيلي واقتادته للتحقيق معه.

وتزامنت عملية اعتقاله مع اطلاق عدد من القنابل المضيئة، وبعض الرشقات النارية في منطقة الوزاني.

وبحسب المعلومات فإن المذكور يعاني من مشاكل عقلية.