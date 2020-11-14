لبنان | ميشال جبران ينشر “ميثاق عنايا”: جبيل مثال يحتذى به في العيش المشترك

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ 56 دقيقة

رأى رئيس رابطة مختاري قضاء جبيل المختار ميشال جبران أن قضاء جبيل في أحلك ظروف الحرب كان مثالاً يحتذى بالعيش المشترك والحوار الدائم، “فكان السباق بتوقيع “ميثاق عنايا”، فكم بالحري اليوم في أيام السلم.”

وقال : “لن نسمح اليوم بالفتنة الطائفية الطارئة علينا، عسى أن يعي الشعب مخاطرها”.

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ونشر جبران وثيقة “ميثاق عنايا” التي وقَّع عليها مخاتير ورؤساء بلديات قضاء جبيل بتاريخ 21 أيلول 1975″.