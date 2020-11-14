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رئيس رابطة مختاري قضاء جبيل المختار ميشال جبران
رأى رئيس رابطة مختاري قضاء جبيل المختار ميشال جبران أن قضاء جبيل في أحلك ظروف الحرب كان مثالاً يحتذى بالعيش المشترك والحوار الدائم، “فكان السباق بتوقيع “ميثاق عنايا”، فكم بالحري اليوم في أيام السلم.”
وقال : “لن نسمح اليوم بالفتنة الطائفية الطارئة علينا، عسى أن يعي الشعب مخاطرها”.
ونشر جبران وثيقة “ميثاق عنايا” التي وقَّع عليها مخاتير ورؤساء بلديات قضاء جبيل بتاريخ 21 أيلول 1975″.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | ميشال جبران ينشر “ميثاق عنايا”: جبيل مثال يحتذى به في العيش المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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