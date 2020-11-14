- 1/2
- 2/2
حواجز مواكبة لليوم الأول من الإقفال
كشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أن “التقارير تقول ان نسبة الالتزام بالإقفال هي 90% ونحن على تواصل مع المستشفيات الخاصة على امل ان ترفع جهوزيتها”.
وفي حديث للـLBCI، أكد حسن أن “المطلوب اليوم هو رفع عدد الاسرّة في المستشفيات الحكومية”، و”المطلوب منا هو المبادرة وتأمين الأسرّة اللازمة والسير في الخطة التي وضعتها وزارة الصحة”.
وعن المستشفيات الخاصة، قال حسن أنها “تتفاعل ايجابياً في كل المحافظات باستثناء بعض مستشفيات العاصمة وجبل لبنان”.
من جهتها أعلنت قوى الأمن الداخلي أن مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة حتّى الساعة 19:00 من تاريخ اليوم منعاً لانتشار فيروس كورونا بلغ 2184 .
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | في يوم الإقفال الأول.. وزير الصحة يؤكد أن نسبة الالتزام 90% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.