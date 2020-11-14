لبنان | عداد كورونا ما قبل الإقفال.. الإصابات مرتفعة وتسجيل عشر وفيات

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آخر تحديث: 14 - نوفمبر - 2020 8:41 مساءً
الإقفال العام يدخل يومه الأول
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، “تسجيل 1660 حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 104267 حالة”.
وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 1654 حالة إصابة بين المقيمين و6 حالات بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 10 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 806”.
وذكرت أنّ “عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية هو 845، من بينها 310 في العناية المركّزة”، لافتةً إلى “أنّه تمّ إجراء 14085 فحوصات مخبريّة لكشف الإصابة بـ”كورونا” خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 824 فحصًا في المطار”.
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