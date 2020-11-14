لبنان | بلدية الغبيري: التزام الاقفال لم يتجاوز الـ 70 في المئة

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - منذ 36 دقيقة

أعلنت بلدية الغبيري في بيان أن شرطة البلدية سيرت دوريات بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، في أحياء عدة من الغبيري، وأقامت حواجز على الطرق الرئيسية لمراقبة السيارات والتزام السائقين بالكمامة.

وأشارت الى أن “الالتزام لم يتجاوز ال 70 في المئة، وأن الكثير من المحلات أغلقت أبوابها وأبقت على موظفيها في الداخل”.

وأعلنت أن “الالتزام في شارع صبرا الرئيسي كان صفرا في المئة، بالرغم من تسيير دوريات للشرطة البلدية وقوى الأمن الداخلي وجهاز أمن الدولة”.