لبنان | نقولا نحاس لوزيرة العدل: انحدار كلامي

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - منذ 46 دقيقة

غرّد النائب نقولا نحاس، عبر “تويتر”: لم نشهد هذا الانحدار الكلامي من قبل وزيرة العدل في تناولها لجنة نيابيّة تتمثل فيها كل الكتل النيابيّة. هذا تطاول على كرامة المجلس من قبل من لم يفلح في تحقيق اي بند اصلاحي، بل تطور في عهدها التعثر والفساد في الجسم القضائي. كفى تنطحا واستغباء الاخرين، من لم يردعه عقله لا عتب عليه.