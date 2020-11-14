لبنان | نقولا نحاس لوزيرة العدل: انحدار كلامي

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نقولا نحاس
غرّد النائب نقولا نحاس، عبر “تويتر”: لم نشهد هذا الانحدار الكلامي من قبل وزيرة العدل في تناولها لجنة نيابيّة تتمثل فيها كل الكتل النيابيّة. هذا تطاول على كرامة المجلس من قبل من لم يفلح في تحقيق اي بند اصلاحي، بل تطور في عهدها التعثر والفساد في الجسم القضائي. كفى تنطحا واستغباء الاخرين، من لم يردعه عقله لا عتب عليه.
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