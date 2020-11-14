لبنان | قوى الأمن سطرت 1072 محضراً في في الساعات الأولى من قرار الاقفال

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آخر تحديث: 14 - نوفمبر - 2020 5:14 مساءً
إجراءات أمنية مشددة في أول إيام الإقفال
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أن عدد المحاضر المنظمة، بتاريخ اليوم ولغاية الساعة 13:00، لمخالفة قرار التعبئة العامة الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات منعاً لإنتشار فيروس كورونا بلغ 1072 محضراً.
وذكرت المواطنين أيضاً أن بإمكانهم الإبلاغ عن أية مخالفة عبر إرسال رسالة خاصة إلى شعبة العلاقات العامة على مواقع التواصل الإجتماعي تتضمن صوراً توثق المخالفة أو عبر خدمة “بلغ” على الموقع الرسمي للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو الإتصال بغرفة العمليات على الرقم 112.
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