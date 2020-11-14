لبنان | قوى الأمن سطرت 1072 محضراً في في الساعات الأولى من قرار الاقفال

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - نوفمبر - 2020 5:14 مساءً

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أن عدد المحاضر المنظمة، بتاريخ اليوم ولغاية الساعة 13:00، لمخالفة قرار التعبئة العامة الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات منعاً لإنتشار فيروس كورونا بلغ 1072 محضراً.

وذكرت المواطنين أيضاً أن بإمكانهم الإبلاغ عن أية مخالفة عبر إرسال رسالة خاصة إلى شعبة العلاقات العامة على مواقع التواصل الإجتماعي تتضمن صوراً توثق المخالفة أو عبر خدمة “بلغ” على الموقع الرسمي للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو الإتصال بغرفة العمليات على الرقم 112.