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آخر تحديث: 14 - نوفمبر - 2020 5:09 مساءً
وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم
ردت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم على تغريدة النائب ابراهيم كنعان بالقول:” لا انتظر شهادة من رئيس لجنة انهيار المال والموازنة. ليقل ما يشاء، والناس حكم.”
وكان قد غرد كنعان منذ ساعتين عن وزيرة العدل قائلا:”وزيرة اللا عدل استفاقت على فشلها بعد ٩ أشهر من دون إنجاز يتيم، ولم تجد غير التطاول على لجنة المال المشهود على عملها الرقابي المتشدد خصوصاً على صعيد الموازنات والحسابات الماليّة، لتحوير الأنظار عن رصيد وزاري يوازي الصفر وأخطاء قانونيّة عطلّت التدقيق الجنائي”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نجم ردا على كنعان: لا انتظر شهادة من رئيس لجنة انهيار المال والموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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