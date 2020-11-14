لبنان | بالصورة: غادرت من عكار باتجاه البداوي ولم تعد … هل تعرفون عنها شيئا؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 نوفمبر 2020 04:28 مساءً - منذ 48 دقيقة

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة ناديا دانيال هوشر (مواليد عام 1999، لبنانية) “التي غادرت، في تاريخ 8-11-2020، منزل أحد أقاربها الكائن في عكار متجهة إلى منزل ذويها في محلة البداوي، ولم تَعُد حتى تاريخه”.

وأضافت المديرية، في بلاغ: “لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة البداوي في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 386858-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.