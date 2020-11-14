- 1/3
- 2/3
- 3/3
قوى الأمن الداخلي
عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة ناديا دانيال هوشر (مواليد عام 1999، لبنانية) “التي غادرت، في تاريخ 8-11-2020، منزل أحد أقاربها الكائن في عكار متجهة إلى منزل ذويها في محلة البداوي، ولم تَعُد حتى تاريخه”.
وأضافت المديرية، في بلاغ: “لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة البداوي في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 386858-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.
ناديا دانيال هوشر
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالصورة: غادرت من عكار باتجاه البداوي ولم تعد … هل تعرفون عنها شيئا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.