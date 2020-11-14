لبنان | المباشرة بإصلاح أعطال أنابيب النفط التي تسبب بها مجهولون في العبدة

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 نوفمبر 2020 04:28 مساءً - منذ 39 دقيقة

باشر مهندسون وعمال صيانة في منشآت النفط في البداوي – طرابلس، عملية إصلاح الاعطال التي تسبب بها مجهولون بثقب أنابيب النفط بالقرب من الخط الساحلي – شاطئ العبدة – عكار، ما تسبب بحريق كبير تمكن عناصر ومتطوعو الدفاع المدني في مركز ببنين العبدة من إهماده.

وتم استقدام جرافة عملت على استحداث حفرة كبيرة لتجميع واستيعاب كميات النفط الخام التي لا تزال تتسرب من الانابيب، للحد من تسربها عبر أقنية المياه الشتوية الى شاطئ البحر.