لبنان | عائلات الطائفة السنية في جبيل: تحويل المشاكل الفردية الى طائفية ‏انجرار نحو الفتنة

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 نوفمبر 2020 04:28 مساءً - منذ ساعتين

اعتبرت عائلات الطائفة السنية في مدينة جبيل انّ “تحويل المشاكل ‏الفردية والشخصية الى طائفية هي انجرار نحو فتنة لا تحمد عقباها”.‏

وأضافت في بيان: “من هنا نطالب القوى الامنية محاسبة المعتدين ‏على مؤذن المصلّى ونستنكر ما جرى في جبيل فهي مدينة العيش ‏المشترك وغير مرتبطة باي مدينة اخرى. ونقول للمتباكين على جبيل ‏ان اهلها ادرى بشعابهم”.‏

في سياق متصل، استنكر مفتي جبيل، الشيخ غسان اللقيس “الإعتداء ‏الغاشم” على جامع السلطان إبراهيم بن أدهم في جبيل من قِبل ‏مجموعة سخرت من الآذان وتلاوة القرآن ثم دخلت حرم المسجد ‏لتعتدي على المؤذن بالضرب والشتم.‏

‏ ‏

وقال اللقيس إنّ “ما نخشاه أن تمتد يد الفتنة من فرنسا الى مدينتنا جبيل ‏ومن ثم إلى لبنان”، مؤكداً أنّ “جبيل عاصمة الحوار والعيش المشترك ‏ما هكذا يتعامل بعض سكانها مع قيم الإسلام ومبادئه السمحة”.‏

‏ ‏

ودعا “كل السلطات الأمنية لحماية مساجدنا وجوامعنا في مدينتنا من ‏أي اعتداء”، مطالباً بـ”توقيف الجناة والاقتصاص منهم كي يكونوا ‏عبرة لغيرهم”.‏

وكانت ذكرت معلومات صحافية أنّ شباناً قاموا بالإعتداء على مسجد ‏‏”السلطان إبراهيم بن أدهم” في جبيل بعدما دخلوا إليه وضربوا مؤذّنه.‏

وقطع محتجون مساء أمس ساحة “النور” في طرابلس استنكاراً ‏للاعتداء على المسجد، حيث تمّ إشعال الإطارات مساء حتى صباح ‏اليوم، وطالب المعتصمون الأجهزة الأمنية بتوقيف الفاعلين فوراً ‏ومحاسبتهم.‏