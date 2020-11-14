لبنان | سامي الجميل: لبنان رهينة منظومة مشغولة بالمحاصصة ‏

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 نوفمبر 2020 04:28 مساءً - منذ ساعتين

أعلن رئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميل أن لبنان دخل ‏اليوم مرحلة جديدة من الاقفال العام في غياب اي تدبير لمساندة ‏العائلات والشركات على الصمود من دون مدخول. ‏

وقال الجميل في تغريدة عبر “تويتر”، “لبنان رهينة منظومة مشغولة ‏بالمحاصصة والنكايات والناس متروكة لوحدها بمواجهة الوباء ‏والأزمات بوقت هم بحاجة إلى أقصى درجات الإهتمام والرعاية بعد ‏كل ما عانوه”.‏

يذكر أن اليوم بدأ لبنان بتطبيق قرار التعبئة العامة الذي فرضته الدولة ‏على اللبنانيين إثر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.‏

وعشية قرار الإقفال، فاجأ وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ‏محمد فهمي المشاهدين بعدما حلّ ضيفاً عبر شاشة “‏LBCI‏” والذي ‏اعتبر أنه ضدّ قرار الإقفال.‏

وأكد فهمي سابقاً العودة إلى قرار المفرد والمزدوج خلال مدة الاقفال. ‏كما يمنع السير يوم الأحد.‏

‏ اشارة الى ان الاقفال سيسري من الخامسة عصرا ولغاية الخامسة ‏صباحا.‏

الجدير ذكره ان المجلس الاعلى للدفاع قرر الافقال التام للبلاد من ‏السبت ولغاية صباح 30 الحالي.‏