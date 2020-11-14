لبنان | سامي الجميل: لبنان رهينة منظومة مشغولة بالمحاصصة ‏

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سامي الجميل
أعلن رئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميل أن لبنان دخل اليوم مرحلة جديدة من الاقفال العام في غياب اي تدبير لمساندة العائلات والشركات على الصمود من دون مدخول.
وقال الجميل في تغريدة عبر “تويتر”، “لبنان رهينة منظومة مشغولة بالمحاصصة والنكايات والناس متروكة لوحدها بمواجهة الوباء والأزمات بوقت هم بحاجة إلى أقصى درجات الإهتمام والرعاية بعد كل ما عانوه”.
يذكر أن اليوم بدأ لبنان بتطبيق قرار التعبئة العامة الذي فرضته الدولة على اللبنانيين إثر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وعشية قرار الإقفال، فاجأ وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي المشاهدين بعدما حلّ ضيفاً عبر شاشة “LBCI” والذي اعتبر أنه ضدّ قرار الإقفال.
وأكد فهمي سابقاً العودة إلى قرار المفرد والمزدوج خلال مدة الاقفال. كما يمنع السير يوم الأحد.
اشارة الى ان الاقفال سيسري من الخامسة عصرا ولغاية الخامسة صباحا.
الجدير ذكره ان المجلس الاعلى للدفاع قرر الافقال التام للبلاد من السبت ولغاية صباح 30 الحالي.
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