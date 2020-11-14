لبنان | بلدية جبيل تستنكر الاعتداء على المسجد: لتحكيم العقول الرشيدة

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 نوفمبر 2020 02:25 مساءً - منذ ساعتين

استنكرت بلدية جبيل-بيبلوس في بيان اليوم، “الاعتداء على جامع السلطان إبراهيم بن أدهم في جبيل، من مجموعة من الشبان، اتخذت الجهات الأمنية المختصة مشكورة إجراءات سريعة في حقهم”.

وقالت: “يهم بلديتنا، تنبيه المواطنين في جبيل والمناطق كافة، إلى عدم الانجراف وراء الفتن التي يحاول البعض زرعها، ونرجو منكم تحكيم العقول الرشيدة، من جميع الجهات التي تحاول النيل والعبث بصيغة العيش المشترك في مدينة جبيل، عاصمة الحوار والتضامن بين أهلها من الطوائف كافة”.

وختمت: “النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين بالاستعاذة من الفتن بقوله: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن”.

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يذكر أن الشخص المدّعى عليه من قِبل إمام مسجد حبيل بشأن التطاول على مؤذن المسجد وإطلاق هتافات مسيئة نفسه للقوى الأمنية سلّم نسه.

وكان قد تم الاعتداء على جامع السلطان إبراهيم بن أدهم في جبيل من قِبل مجموعة سخرت من الآذان وتلاوة القرآن ثم دخلت حرم المسجد لتعتدي على المؤذن بالضرب والشتم.

كما قطع محتجون مساء أمس ساحة النور في طرابلس استنكاراً للاعتداء على المسجد، حيث تمّ إشعال الإطارات مساء حتى صباح اليوم، وطالب المعتصمون الأجهزة الأمنية بتوقيف الفاعلين فوراً ومحاسبتهم.