لبنان | جيري ماهر للـLBCI: همّ بهاء الحريري الاساسي كيفية مساعدة الشعب اللبناني للنهوض من جديد

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 نوفمبر 2020 02:25 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - نوفمبر - 2020 2:23 مساءً

أوضح المستشار الاعلامي لرجل الأعمال بهاء الحريري، جيري ماهر أنه منذ أن تحدث الحريري عن مساعدته للبنانيين كان واضحاً وصريحاً عندما قال إننا نريد تأمين وظائف لهم ومساعدتهم على البقاء في وطنهم، مشيرا الى أن همّ الحريري الاساس هو كيفية مساعدة الشعب اللبناني للنهوض من جديد.

ولمساعدة الاعلاميين اللبنانيين على البقاء في لبنان، لفت الى أن الحريري إتخذ قرارا بفتح منصة اعلامية تجمع اعلاميين من عدة وسائل اعلامية مختلفة لتأمين فرص عمل لهم بعد الحديث عن أن بعض الاعلاميين اللبنانيين بدؤوا بمغادرة لبنان بسبب الازمة الاقتصادية.

وأكد أن فرص العمل ستكون متاحة أيضا لفئات عدة من المجتمع اللبناني.

من جهة أخرى، أكد ماهر في في حديث لبرنامج “نهاركم سعيد” عبر الـLBCI أن بهاء الحريري لم يكن غائبا عن الساحة اللبنانية في الفترة الماضية، كاشفا أن الحريري استثمر في لبنان في السنوات الـ15 الماضية بقيمة تتجاوز الـ 700 مليون دولار، وقد امن فرص عمل ووظائف للبنانيين لا تزال حتى هذه اللحظة، ان كان في فندق او مجمع تجاري او غيرهما من المؤسسات والشركات التي تعمل وتوظف اللبنانيين. لكن لدى الشيخ بهاء الحريري ميزة وهي انه لا يحب ان يتباهى بما يقدم او يفعل في لبنان.

واضاف ماهر “لم يتدخل الشيخ بهاء الحريري في السياسية في ذلك الوقت الا انه عندما اثبتت المنظومة السياسية بكل فئاتها بانها فاسدة وغير صالحة واوصلت لبنان الى ما نراه اليوم، قرر الشيخ بهاء الحريري التدخل اليوم لمساعدة اللبنانيين وليس من اجل منصب”.

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وشدد جيري ماهر على ان “بهاء الحريري لا يريد اي منصب سياسي، فهو فقط يحمل مشروعاً لمساعدة اللبنانيين كي يبعدهم عن المنظومة الفاسدة التي كانت تحكم بعضهم وتجعلهم يقفون على ابواب الوزراء والنواب ورؤساء الاحزاب للحصول على المساعدة، اليوم يريد الحريري ان يرى اللبنانيين في مكان اخر ولهذا تدخل للعب هذا الدور الواضح والعلني والصريح.

ورداً على سؤال عن ان جزء من المنظومة الفاسدة التي يعارضها الشيخ بهاء هو “تيار المستقبل” وعلى رأسه شقيق الشيخ بهاء عن ذلك اجاب ماهر “تغريدات الشيخ الحريري وبياناته وتصريحاتنا واضحة، كلن يعني كلن، كل من دخل السلطة وتآمر على اللبنانيين ودخل في محاصصات وتسويات ومارس دوره ولم يقدم اي شيء ايجابي للبنانيين متورط ومن دون استثناء”.

وعمن يمثل الشيخ بهاء الحريري في لبنان، قال ماهر “مع انطلاق الثورة في لبنان، قررنا دعم مجموعات وطنية لبنانية، تريد اعادة لبنان الى العهد الذهبي، وتحاسب المنظومة الفاسدة، وكانت المنتديات مجموعة من المجموعات التي دعمناها، ولكن عندما خرجت عن الخط الوطني المرسوم الذي يرفض السياسات او التدخل الخارجي والذي يؤمن به الشيخ بهاء، وهو وحدة اللبنانيين بشكل عام والبعد عن التوجهات الطائفية والبعد عن الاشكالات في الشارع والتطاول على الرموز وغيرها، عندما خرج المنتديات عن هذا الخط تم رفع اليد عنها بشكل كامل وعلني”، وشرح “نحن لا نقبل ان يتم التطاول على مكون اساسي ورئيسي في البلد، يخدم البلد وله انجازات عظيمة، وانا اتحدث عن اخواننا الارمن في لبنان، عندما يصفهم المنتدى باللاجئين فهذا امر مرفوض”، واكد ماهر “مشروعنا وطني، عابر للطوائف، يرفض فيه الشيخ بهاء اي دخول لاي مجموعات خارجية، وهو يؤمن بالحياد، الحياد الذي تحدث عنه البطريرك الراعي، والذي نؤيده وندعمه”.

وعما ان كان نبيل الحلبي يمثل الشيخ بهاء في لبنان اجاب ماهر “بهاء الحريري اكبر بكثير من ان يمثله شخصا لا ينتمي الى لبنان، بهاء الحريري سيعلن قريبا بشكل واضح وصريح عن من يمثله في بلده، وسيعرض على اللبنانيين المشروع والاسماء وكل التفاصيل، وسيطلق المشروع ليقدم كل الخير للبنانيين من دون اي مقابل، لا مركز ولا منصب”.

وكشف ماهر أن الحريري سيعلن قريبًا من يمثّله في لبنان.