لبنان | بالفيديو – انفجار خط البترول في العبدة – عكار

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 نوفمبر 2020 10:19 صباحاً - منذ 3 دقائق

في أول يوم على إعلان التعبئة العامة، وقع انفجار في عكار على خط البترول في العبدة.

وسارع المواطنون إلى المكان لإخماد الحريق ومساعدة الدفاع المدني.

وقد تصاعدت سحب الدخان في الأجواء فيما لا تزال الأسباب مجهولة.