لبنان | “كارثة حقيقية”… لا أسرّة شاغرة في مستشفى الحريري لمرضى كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 نوفمبر 2020 10:19 صباحاً - منذ 24 دقيقة

كشف مدير مستشفى رفيق الحريري الدكتور فراس الأبيض انه “خلال الأيام الماضية، لم يتمكّن مستشفى الحريري من قبول نقل أي مريض كورونا من المستشفيات الأخرى بسبب امتلاء الأسرة. وفي تقرير صباح اليوم، يوجد ٦ حالات كورونا، ٤ منها في حالة حرجة، ادخلت المستشفى، لكنها لا تزال في قسم الطوارئ بانتظار أسرّة شاغرة”.

في سياق متصل، حذّر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان حمد حسن، الأحد، من “كارثة حقيقية” قد تحصل في لبنان تتعلق بوباء كورونا.

وقال حسن في تصريحات صحفية، إن “لم تتحرك نحن أمام كارثة حقيقية، شبيهة بكارثة أوروبا في شتاء 2020 (في إشارة لتزايد الإصابات السريع بكورونا)”.

وأضاف: “هذه الموجة ستكون أصعب من الأولى في ظلّ تزامن موسم الإنفلونزا مع فيروس كورونا”.

وشدّد حسن على “ضرورة مواجهة موجة كورونا الثانية بنفس الوتيرة التي تمت فيها مواجهة الفيروس في البداية أواخر فبراير/ شباط الماضي”.

وتابع حسن: “عندما رفعنا توصية بالإقفال منذ عدة أسابيع قوبلنا بالرفض، ولنا الحق برفع الصوت والمطالبة بالإقفال”.