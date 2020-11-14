لبنان | تزامناً مع تطبيق قرار التعبئة… حاجز على أوتوستراد الكرنتينا

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 نوفمبر 2020 10:19 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تزامناً مع تطبيق قرار التعبئة العامة، أقامت قوى الأمن الداخلي – مفرزة سير الجديدة حاجزاً على أوتوستراد الكرنتينا، تطبيقاً لقرار الاقفال، وللتأكد من الالتزام بالاجراءات الوقائية، وتسطير محاضر ضبط بحقّ المخالفين.

يذكر أن فهمي أصدر الخميس قرارا حدد فيه تفاصيل الاقفال العام الذي قرره مجلس الدفاع الاعلى بسبب وباء كورونا.

توازياً أكد فهمي مساء أمس أنه ليس مع قرار الاقفال التام للبلاد، ورأى أن ما سيحدث غدا ليس اقفالا تاما مع الاستثناءات الكثيرة الموجودة، وقال: “ممكن اتقبل بعض المسبات” من الذين لم يعجبهم الاقفال، لكن هذا القرار أتى من مجلس الاعلى للدفاع ومن الحكومة”.

وتوجه فهمي إلى المياومين عبر الـ”ال بي سي” قائلا: “هناك وعد بتقديم مساعدة رمزية لكم”.

وأشار إلى أنه تقدم بخطة بديلة عن الاقفال العام لكن لم يتم التوافق عليها لأسباب عدة، وشدد على أنه اذا لم يلتزم المواطن بقرارات التعبئة العامة فلا يمكن الحد من انتشار الوباء.