لبنان | بالفيديو: اشكال مسلح في الضاحية… رصاص وقنابل مولوتوف

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 نوفمبر 2020 04:15 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - نوفمبر - 2020 1:47 صباحًا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاشكال مسلح وقع في الضاحية الجنوبية.

وبحسب ما اشير فان الاشتباك وقع بين افراد من ال المقداد واصحاب مولد الهادي، في منطقة بئر العبد، وقد اطلقت خلاله الاعيرة النارية وقنابل المولوتوف.

هو السلاح المتفلت الذي يطلق متى وكيف يشاء الخارجون عن القانون، من دون ان يخشون ان يتم ايقافهم، كيف لا وهم يسكنون في دويلة خارج الدولة.