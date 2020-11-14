لبنان | العلية يرد على ابي خليل ويدعوه إلى مناظرة تلفزيونية

المدير العام لادارة المناقصات جان العلية
دعا المدير العام لادارة المناقصات جان العلية وزير الطاقة الأسبق سيزار ابي خليل إلى مناظرة تلفزيونية منقولة مباشرة على الهواء مبنية على وقائع ومستندات لتبيان الحقيقة امام الرأي العام، وذلك بعد أن قال العلية ان ابي خليل يستمر في “كيل الاتهامات التي بدأها اليوم صباحا عبر برنامج نهاركم سعيد، ليستانفها مساء عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
وفي موضوع الافتراءات الشخصية، قال العلية: “لكل منا حقوقه القانونية والقضائية التي يحفظها ويحميها الدستور”.
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