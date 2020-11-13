لبنان | ماذا أبلغ الموفد الفرنسي رئيس “القوات”؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

التقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، الموفد الفرنسي إلى لبنان المستشار في قصر الإيليزيه باتريك دوريل ترافقه سفيرة فرسا الجديدة في لبنان آن غريو، في حضور النائب بيار بو عاصي وروجيه راجح عن جهاز العلاقات الخارجية في الحزب.

وافاد بيان للدائرة الاعلامية في القوات ان المجتمعين تباحثوا في آخر التطورات السياسية في البلاد، حيث أبلغ الموفد الفرنسي رئيس “القوات” أنه شدد أمام المرجعيات السياسية خلال لقائها في جولته على وجوب تشكيل الحكومة العتيدة في أسرع وقت ممكن، باعتبار أننا أصبحنا في وقت حرج وهذه الفرصة الأخيرة لبنان، فإن تم الاستمرار بالمماطلة للتأليف سيضيع لبنان الفرصة وعندها لا مؤتمر دولي لدعم لبنان ولا مؤتمر “Cedre”.

كما حمل جعجع دوريل رسالة للرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون يطلب فيها دعم فرنسا للطلب الموجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز من أجل إرسال لجنة تقصي حقائق حول انفجار مرفأ بيروت إحقاقاً للعدالة في هذا المجا”.ل