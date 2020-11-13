لبنان | إليكم موعد صدور تائج الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين الامتحانات الرسمية - لبنان أعلنت وزارة التربية أن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ستصدر نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية الليلة عند الساعة العاشرة ليلًا.

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