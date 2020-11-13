لبنان | لبنان يحلق بعدد الإصابات بفيروس كورونا ويسجل نسبة وفيات صادمة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين كورونا لبنان في الساعات الأخيرة التي يعيشها لبنان قبل الإقفال العام، سجلت وزارة الصحة عدد إصابات ووفيات مرتفع جدا، في ظل عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية بين المواطنين، وسط توقعات بأن تنخفض نسبة الإصابات مع الإقفال في الايام المقبلة. اعلنت وزارة الصحة تسجيل 1904 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، و21 حالة وفاة.

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