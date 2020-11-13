لبنان | تعليق الجلسات والأعمال الإدارية في المحاكم العسكرية بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 نوفمبر 2020 07:15 مساءً - منذ 41 ثانية

آخر تحديث: 13 - نوفمبر - 2020 7:13 مساءً

تزامنا مع قرار الإغلاق التام بسبب إرتفاع اعداد المصابين بوباء كورونا، أصدرت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر قرارا يقضي بتعليق الجلسات والأعمال الإدارية في المحاكم العسكرية وفي جميع الدوائر المرتبطة بها، وذلك اعتبارا من صباح يوم السبت في ٢٠٢٠/١١/١٤ ولغاية صباح يوم الإثنين في ٢٠٢٠/١١/٣٠ ويستثنى من هذا القرار ما يلي:

١- البت في طلبات إخلاء سبيل الموقوفين والمحتجزين، والنظر في القضايا الطارئة والأمور المستعجلة وفي حالات الضرورة القصوى.

٢- الأعمال الادارية في الدوائر والأقلام المختصة بتنفيذ ما ورد في البند رقم( ١) أعلاه مع مراعاة تدابير السلامة والوقاية من فيروس كورونا.