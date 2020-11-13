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انفجار بيروت
اشار النائب الكساندر ماتوسيان في حديث لبرنامج “رح نحكي كل شي” مع الزميلة سابين يوسف عبر اذاعة “صوت كل لبنان”، الى أنه “يجب أن يعلم الناس الى اين وصلت التحقيقات بانفجار المرفأ”، معتبرا ان “كل التسريبات التي حصلت كانت خاطئة”.
و أكد ماتوسيان أن “على كل من يعلم بملف المرفأ أن يتوقف”، لافتا الى أن “هناك من تحرك لتفجير المرفأ بعد أن علم الرئيسان ميشال عون وحسان دياب بوجود نيترات الأمونيوم”.
وفي سياق آخر، دعا ماتوسيان “لضرورة الالتزام بالاجراءات اللازمة للوقاية من كورونا”، قائلا: “لا أعلم اذا كانت الدولة فهمت ما هو معنى الاغلاق العام”.
وأشار الى أن “المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق المواطن وفي حال عدم أخذ المواطن احتياطاته فلنفتح البلد وينتهي الأمر”.
وتمنى ماتوسيان أن “تتألف حكومة وأن تبصر النور والقطاع الخاص يمكن أن ينتشل البلد ونحن نريد البقاء في هذا البلد”.
الى ذلك، اعتبر ماتوسيان ان “ما حصل بين أرمينيا وأذربيجيان كان اتفاقا وخلفه حجة كبيرة”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | ماتوسيان: هناك من تحرك لتفجير المرفأ وكل التسريبات حول التحقيقات خاطئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.