لبنان | ماتوسيان: هناك من تحرك لتفجير المرفأ وكل التسريبات حول التحقيقات خاطئة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 نوفمبر 2020 05:20 مساءً - منذ 6 دقائق

اشار النائب الكساندر ماتوسيان في حديث لبرنامج “رح نحكي كل شي” مع الزميلة سابين يوسف عبر اذاعة “صوت كل لبنان”، الى أنه “يجب أن يعلم الناس الى اين وصلت التحقيقات بانفجار المرفأ”، معتبرا ان “كل التسريبات التي حصلت كانت خاطئة”.

و أكد ماتوسيان أن “على كل من يعلم بملف المرفأ أن يتوقف”، لافتا الى أن “هناك من تحرك لتفجير المرفأ بعد أن علم الرئيسان ميشال عون وحسان دياب بوجود نيترات الأمونيوم”.

وفي سياق آخر، دعا ماتوسيان “لضرورة الالتزام بالاجراءات اللازمة للوقاية من كورونا”، قائلا: “لا أعلم اذا كانت الدولة فهمت ما هو معنى الاغلاق العام”.

Advertisements

وأشار الى أن “المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق المواطن وفي حال عدم أخذ المواطن احتياطاته فلنفتح البلد وينتهي الأمر”.

وتمنى ماتوسيان أن “تتألف حكومة وأن تبصر النور والقطاع الخاص يمكن أن ينتشل البلد ونحن نريد البقاء في هذا البلد”.

الى ذلك، اعتبر ماتوسيان ان “ما حصل بين أرمينيا وأذربيجيان كان اتفاقا وخلفه حجة كبيرة”.