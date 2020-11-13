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آخر تحديث: 13 - نوفمبر - 2020 5:06 مساءً
باسيل
إتهمت مؤسسة عامر فاخوري رئيس “التيار الوطني الحر” ووزير الخارجية السابق جبران باسيل بإستخدام سلطته ونفوذه لإغراء العديد من المسيحيين اللبنانيين للعودة إلى لبنان ، وخاصة أولئك الذين عملوا مع جيش لبنان الجنوبي السابق ، لأغراض شائنة”.
وقالت في بيان جاء فيه أن, ” كثير من هؤلاء المواطنين المسيحيين الأبرياء ، المحميين قانونًا بموجب قانون العفو السابق للحكومة اللبنانية ،وثقوا بوعد باسيل بالأمان, ومع ذلك ، فقد خان باسيل تلك الثقة ، وغالبًا ما سلّمهم على الفور إلى حزب الله ، وهو منظمة مصنّفة إرهابية دوليًا”.
ورأت أنه “في ظل غياب المعايير النموذجية لحقوق الإنسان ، سُجن ضحايا باسيل في ظروف يرثى لها ، وتعرضوا للتعذيب ، وأجبروا في كثير من الأحيان على التوقيع على وثائق مزوّرة.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مؤسسة “فاخوري” تتهم باسيل: يغري المسيحيين للعودة إلى لبنان ويسلمهم الى “حزب الله” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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