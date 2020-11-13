لبنان | بري: العمل بقانون الدولار الطالبي مطلع الاسبوع المقبل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 نوفمبر 2020 05:20 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 13 - نوفمبر - 2020 4:15 مساءً

اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان “العمل بقانون الدولار الطلابي سيبدأ مطلع الاسبوع المقبل”.

وعلى صعيد اخر، اكد الرئيس بري خلال استقباله في عين التينة، وفدا من عوائل شهداء مرفأ بيروت، الذين كانوا نفذوا وقفة رمزية أمام مقر الرئاسة الثانية،” تبنيه قضية شهداء وجرحى انفجار المرفأ من كل النواحي وخاصة من الناحية التشريعية”.

وقال أمام الوفد :”أقل الوفاء لشهداء المرفأ وسائر المتضررين هو إنجاز التشريعات التي تنصفهم وتضمد جراحاتهم و تعيد بناء وترميم ما تهدم جراء الانفجار”.