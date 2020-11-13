لبنان | خروق اسرائيلية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 نوفمبر 2020 05:20 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه ، في بيان، أن “زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي، خرق أمس المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 115 مترا ولمدة دقيقتين، حيث أقدم عناصره على إطلاق صفارات الإنذار وإلقاء قنبلة مضيئة. تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

وفي بيان آخر، أعلنت القيادة تسجيل 9 خروق جوية اسرائيلية في الساعات الماضية، حلق في خلالها الطيران الحربي الاسرائيلي فوق مختلف المناطق اللبنانية.