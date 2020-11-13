- 1/2
- 2/2
تحليق للطيران الاسرائيلي
أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه ، في بيان، أن “زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي، خرق أمس المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 115 مترا ولمدة دقيقتين، حيث أقدم عناصره على إطلاق صفارات الإنذار وإلقاء قنبلة مضيئة. تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.
وفي بيان آخر، أعلنت القيادة تسجيل 9 خروق جوية اسرائيلية في الساعات الماضية، حلق في خلالها الطيران الحربي الاسرائيلي فوق مختلف المناطق اللبنانية.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | خروق اسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.