لبنان | متعاقدو الثانوي: أي اضراب لا يعنينا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 نوفمبر 2020 03:18 مساءً - منذ 31 ثانية

استنكر منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور، الدعوة الى وقف التعلم عن بعد ووقف التدريس اذا لم تحسب الوزارة للبعض “أجرة ساعات التعاقد”، لافتاً الى تأثر الالاف من المتعاقدين من هذا الاجراء في ما لو تم”، متوجهاً الى رابطة الاساتذة الثانويين: “لكم الحق بالاضراب والتعبير عن مواقفكم لكن بمفردكم ومن دون اجبار الطلاب على وقف التعلم واجبار المتعاقدين على وقف تعليمهم من خلال ما تقومون به من وقف عمل النظار والملاك والمديرين”.

وتوجه حمزة الى المتعاقدين في التعليم الثانوي كافة، “في حال أعلنت الرابطة اضراباً”، داعياً إياهم الى “الاستمرار في تعليم طلابهم وصفوفهم من خلال البرامج اليومية والاسبوعية وابلاغ الطلاب بذلك يوميا”، لافتا الى انه “تم ابلاغ وزارة التربية بدءاً من الوزير والمدير العام للتربية ومديرة التعليم الثانوي، ان أي اضراب لا يعنينا وأننا سنواصل عملنا كما فعلنا العام الماضي”.