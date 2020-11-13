لبنان | كوبيش عن انفجار المرفأ: لا وضوح بعد ولا محاسبة ولا عدالة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 نوفمبر 2020 03:18 مساءً - منذ 45 دقيقة

آخر تحديث: 13 - نوفمبر - 2020 2:33 مساءً

غرد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش على حسابه عبر “تويتر” بالقول: “مئة يوم على الكارثة الوطنية التي تمثلت في انفجار مرفأ بيروت، مئة يوم من التحقيقات بمشاركة خبرات دولية مهمة، ورغم ذلك لا وضوح بعد ولا محاسبة ولا عدالة”.

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وفي 4 أغسطس/آب، دمّر انفجار هائل في مرفأ بيروت المدينةَ، وقتل حوالي 200 شخص، وجرح أكثر من 6 آلاف، وشرّد 300 ألف آخرين. أثّر الانفجار على الإمدادات الغذائية في لبنان، إذ تستورد البلاد 85% من غذائها، وكان المرفأ يستقبل 70% من واردات البلاد. أثّر الانفجار أيضا على 163 مدرسة رسمية وخاصّة، وعطّل نصف المراكز الطبية في بيروت.

قال الرئيس عون ورئيس الوزراء حينها حسّان دياب إنّ سبب الانفجار هو 2,750 طنّ من نترات الأمونيوم المخزّنة في عنبر في مرفأ بيروت منذ أكثر من ستّة أعوام من دون احتياطات ملائمة للسلامة. ما تزال الظروف التي أدّت إلى انفجار هذه الموادّ غير واضحة.

وعد الرئيس عون بتحقيق شفّاف في أسباب الانفجار. لكنّ التحقيق الذي أجرته السلطات اللبنانية بعيد عن الشفافية والاستقلالية، ولا يراعي المعايير الدولية العادلة.