لبنان | نقابة خبراء السير تناشد فهمي: لإعادة النظر بقرار منع التجول

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 نوفمبر 2020 03:18 مساءً - منذ ساعتين

ناشدت نقابة خبراء السير في لبنان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي إعادة النظر بقرار منع التجول وإدراج خبراء السير ضمن القطاعات المشمولة بالإستثناءات لتسهيل مهامهم بالتنقل والكشف على حوادث السير التي قد تحصل على مدار الساعة.

وأصدرت وزارة الداخلية والبلديات قرارا بمنع التجول من الخامسة مساء لغاية الخامسة من صباح اليوم التالي، اعتبارًا من السبت 14 تشرين الثاني ولغاية صباح الإثنين 30 تشرين الثاني، وتقييد حركة السيارات من خلال اعتماد نظام المفرد لأيام الإثنين والأربعاء والجمعة، والمزدوج للثلاثاء والخميس والسبت، على أن يُمنع التجول لجميع الآليات والمركبات الخصوصية والسياحية وسيارات الإيجار والشاحنات والدراجات النارية يوم الأحد.

ويأتي قرار الإقفال التام على أثر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان.