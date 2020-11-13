لبنان | مصلحة الليطاني: فرق المراقبة كشفت على معاصر الزيتون ورصدت عددا من المخالفات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 نوفمبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - نوفمبر - 2020 1:13 مساءً

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني “ان فرق المراقبة لديها و فرق وزارة الصناعة في محافظة النبطية، وبمؤازرة من المديرية العامة لامن الدولة، تتابع الكشف على عدد من معاصر الزيتون في قضاء مرجعيون (بلدة برج الملوك وبلدة دير ميماس) لفرض تطبيق الشروط البيئية لرخص انشاء واستثمار معاصر الزيتون المحددة في القرار رقم101/1 الصادر عن وزير البيئة بتاريخ 15/7/2010 والذي ينص على ضرورة تجميع الزيبار في خزانات غير نافذة وذات سعة تتناسب مع كمية الزيبار المنتجة خلال اسبوع عمل كحد أدنى وعدم رميه مباشرة في الطبيعة، أو في الانهر والابار الارتوازية، والتخلص او اعادة استعمال الزيبار بطريقة سليمة بيئية”.

واشارت المصلحة الى ان “الفرق رصدت المخالفات تمهيدا لاتخاذ التدابير الادارية والقضائية بحق المخالفين”، لافتة الى انه” تم رصد تعديات فاضحة لدى كل من:

معصرة السهل – دير ميماس (صاحبها فايز عيد الحوراني).

معصرة لبنان الأولى – برج الملوك (صاحبها مارون نعمة الله سلامي).

كما تبين وجود خروقات بيئية محدودة لدى:

معصرة الحجر الحديثة – دير ميماس (صاحبها حوراني عيد الحوراني)”.