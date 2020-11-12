لبنان | مي خريش مصابة بـ”كورونا”: “أعتذر”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 9 دقائق مي خريش أعلنت نائب رئيس “التيار الوطني الحر” للشؤون السياسية مي خريش إصابتها بفيروس كورونا، وغردت عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “بتمنى من كل شخص شفتو هالاسبوع انو ينتبه على أي عوارض ممكن يشعر فيها، عملت الـ PCR والنتيجة إيجابية. أعتذر من الجميع، وانشالله ما حدا يصيبو اي مكروه”.

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