كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 نوفمبر 2020 07:16 مساءً - منذ 16 دقيقة مطار بيروت أعلنت وزارة الصحة العامة “استكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 9/11/2020، إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص أجريت لرحلات بتاريخ 10/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود 34 حالة إيجابية. وجاءت نتائج 9/11/2020 كالآتي: رحلة أضنا: شركة Pegasus رقم 6700 (أربع حالات إيجابية).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (كلها سلبية).

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (7 حالات إيجابية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان).

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (كلها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (حالتان إيجابيتان). وجاءت نتائج 10/11/2020 كالآتي:

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (كلها سلبية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 576 (كلها سلبية).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (كلها سلبية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (كلها سلبية).

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (3 حالات إيجابية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (5 حالات إيجابية).

رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (كلها سلبية).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (كلها سلبية).

رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (3 حالات إيجابية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (كلها سلبية).

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “الصحة”: نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.