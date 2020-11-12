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آخر تحديث: 12 - نوفمبر - 2020 5:13 مساءً
كورونا لبنان
لمواجهة انتشار فيروس كورونا نشرت وزارة الداخلية تفاصيل قرار الاقفال.
واعلنت منع التجول من الساعة الخامسة مساء حتى الخامسة من صباح اليوم التالي. وذلك اعتبارا من يوم السبت 14-11-2020 لغاية يوم الاثنين 30-11-2020.
كما نشرت تفاصيل قرار “المفرد والمجوز” واتت كالتالي:
_الاثنين، الاربعاء، الجمعة للوحات المفردة
_الثلاثاء، الخميس، السبت للوحات المزدوجة.
أما الاحد فيمنع سير كافة انواع السيارات.
كما نشرت تفاصيل تعليمات الانتقال بالسيارات ومواعيد فتح القطاعات الاقتصادية والتجارية اضافة الى الاستثناءات.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | حظر تجول وعودة “المفرد والمزوج”… إليكم تفاصيل الاقفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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