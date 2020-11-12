لبنان | حظر تجول وعودة “المفرد والمزوج”… إليكم تفاصيل الاقفال

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 نوفمبر 2020 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - نوفمبر - 2020 5:13 مساءً

لمواجهة انتشار فيروس كورونا نشرت وزارة الداخلية تفاصيل قرار الاقفال.

واعلنت منع التجول من الساعة الخامسة مساء حتى الخامسة من صباح اليوم التالي. وذلك اعتبارا من يوم السبت 14-11-2020 لغاية يوم الاثنين 30-11-2020.

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كما نشرت تفاصيل قرار “المفرد والمجوز” واتت كالتالي:

_الاثنين، الاربعاء، الجمعة للوحات المفردة

_الثلاثاء، الخميس، السبت للوحات المزدوجة.

أما الاحد فيمنع سير كافة انواع السيارات.

كما نشرت تفاصيل تعليمات الانتقال بالسيارات ومواعيد فتح القطاعات الاقتصادية والتجارية اضافة الى الاستثناءات.

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