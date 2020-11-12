كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 نوفمبر 2020 04:15 مساءً - منذ 7 ثواني جبران باسيل اعتبرت “كتلة الوفاء للمقاومة” في بيان انه “انكشف سريعاً أن وضع اسم رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل على لائحة العقوبات لم يكن للأسباب الظاهرية المدّعاة، والتي تتصل تمويهاً بالفساد، إنما بدا واضحاً أنّ السبب الأعمق هو رفض باسيل وتياره الاستجابة لإملاء فكّ التحالف السياسي مع حزب الله، تماشياً مع الحصار الذي تحاول أمريكا فرضه لإخضاع لبنان وقواه السياسية الحيّة ولجرّ الجميع إلى مصالحة الصهاينة الغاصبين وتطبيع العلاقات معهم”.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “الوفاء للمقاومة”: سبب العقوبات على باسيل رفضه فكّ التحالف مع “حزب الله” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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