لبنان | شيخ العقل يلتقي مفتي موسكو

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 نوفمبر 2020 04:15 مساءً - منذ 57 دقيقة

نوّه شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن “بالعلاقات القديمة مع روسيا، لا سيما أيام الراحل كمال جنبلاط، والتي ستبقى مستمرة من خلال السفارة في لبنان”، وذلك خلاله استقباله، في دار الطائفة في بيروت، وفدا روسياً برئاسة نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية مفتي موسكو الشيخ ايلدار علاء الدينوف، على رأس وفد روحي ومن رجال الاعمال في روسيا، يرافقه رئيس “جمعية التكافل” الحاج عصام بشير برغوث، والمدير التنفيذي رياض الخطيب، وعضو مجلس الادارة الشيخ دانيال بصبوص، في حضور مستشار مشيخة العقل الشيخ غسان الحلبي.

وأشاد حسن “بدعم روسيا في كثير من المحطات والمواقف، وتقديرنا لمثل هذه المبادرات الإنسانية الخيرة تجاه العائلات والأطفال المحتاجين في لبنان، في ظل الظروف القاسية التي يمر بها وطننا اليوم، والتي احوج ما يكون الى اعمال الخير والإنسانية على الصعد كافة”.

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وحمل المفتي الدينوف لشيخ العقل تحيات وتقدير رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا مفتي روسيا العام الشيخ الدكتور راوي علم الدين، على “مواقفه الإسلامية الوحدوية والعامة”، وتأكيده “العلاقات التاريخية مع طائفة الموحدين الدروز”.

كذلك شرح رئيس الوفد اهداف زيارته للبنان من اجل تنفيذ مشاريع مخصصة للأيتام، واغاثية لبعض مخيمات النازحين السوريين لا سيما في منطقة البقاع عبر توزيع طرودا غذائية ومستلزمات الشتاء (حرامات، فرش، مازوت) على 2100 مستفيدا، وتقديم معونات نقدية لنحو 250 عائلة، وترميم بيوت عدد من الأسر المتضررة من انفجار بيروت من خلال صندوق الزكاة الروسي.