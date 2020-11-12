لبنان | بري يصف اللقاء مع دوريل بـ”الجيد”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 نوفمبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين نبيه بري بعد استقباله مستشار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، باتريك دوريل، وصف الرئيس نبيه بري اللقاء معه بـ “الجيد”. وشكر بري الرئيس الفرنسي “الذي يحمل همّ لبنان”، مؤكداً على الموقف لجهة المبادرة الفرنسية وضرورة تطبيق الاصلاحات سيما في مجال الكهرباء ومحاربة الفساد ، معتبراً ان المدخل والمخرج الوحيد لخلاص لبنان هو انجاز حكومة اليوم قبل الغد وزراؤها إختصاصيون يحظون بالثقة التي ينتظرها المجلس النيابي بفارغ الصبر من اجل العبور بلبنان الى بر الامان امام الموجات العاتية داخليا وخارجيا .

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